Beyaz örtü altındaki İstanbul drone ile görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çatılar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışıyla beraber kentin birçok noktası beyaza büründü. Beyaz örtü altına kalan çatılar drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tüm çatıların beyaz örtü altında olduğu görüldü.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)