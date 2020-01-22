"Beyaz örtü" çocukların eğlencesi oldu

Hakkari ve Muş'ta çocuklar, kar yağışının ardından beyaza bürünen köylerde tepelerden kızaklarıyla kayarak eğleniyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede etkili olan kar, büyükler için çileye dönüşürken, yarıyıl tatilinde bulunan çocukların yüzünü güldürüyor.

Hakkari'ye 15 kilometre mesafedeki Çanaklı köyünde tatili fırsat bilen çocuklar, büyüklerinin yaptığı kızakları alarak yüksek tepelere ve buzlanan yollara akın etti.

Defalarca yokuşa tırmanarak kayan çocuklar, daha hızlı inebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Çocuklardan Alim Adıyaman, köylerine çok kar yağdığını belirterek, arkadaşlarıyla karda oyun oynamayı sevdiğini söyledi.

Kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu dile getiren Adıyaman, tatilde arkadaşlarıyla oyun oynayarak karı eğlenceye dönüştürmeye çalıştıklarını aktardı.

Muş

Muş'ta merkeze 25 kilometre mesafedeki Yedipınar köyünde de çocuklar, kızaklarıyla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Düşe kalka yokuş aşağı inen çocuklar, büyükleri için çile haline gelen karı eğlenceye dönüştürdü.

Karabey köyünde de soğuğa aldırış etmeyen çocuklar atlı kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor. Köy sakinleri, boş zamanlarında atlara bağladıkları kızaklara bindirdikleri çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Vatandaşlardan Yasin Becerikli, hayvanları için yem taşıdıkları kızakları boş zamanlarında da çocukları eğlendirmek için kullandıklarını söyledi.

Bölgede kışın sert geçtiğini anlatan Becerikli, "Arkadaşlarımızla topladığımız çocukları atlı kızaklara bindirip güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Güzel görüntüler oluyor, çocuklar çok eğleniyor." dedi.