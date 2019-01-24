Son Dakika Haberleri: Beyaz Örtü Doğu'ya Kazanç Oldu

Beyaz Örtü Doğu'ya Kazanç Oldu

1 saat önce

Son yıllarda kış turizmine yönelik yatırımlarla adından söz ettiren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin yaşandığı şu günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda kış turizmine yönelik yatırımlarla adından söz ettiren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin yaşandığı şu günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

[Haberin detayı için: http://v.aa.com.tr/1372086]

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:35 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:13:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz Örtü Doğu'ya Kazanç Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]