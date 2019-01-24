Beyaz Örtü Doğu'ya Kazanç Oldu
1 saat önce
Son yıllarda kış turizmine yönelik yatırımlarla adından söz ettiren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin yaşandığı şu günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Son yıllarda kış turizmine yönelik yatırımlarla adından söz ettiren Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin yaşandığı şu günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:35 Kaynak: Youtube
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