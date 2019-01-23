Beyaz Örtü Doğu'ya Çile Değil Kazanç Oldu (4)

Son yıllarda kış turizmine yönelik yatırımlarla adından söz ettiren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin yaşandığı şu günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

YUNUS OKUR - Son yıllarda kış turizmine yönelik yatırımlarla adından söz ettiren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin yaşandığı şu günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.



Türkiye'de kış mevsiminin uzun sürdüğü ve kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi, sahip olduğu dünya standartlarındaki kayak merkezleriyle adından söz ettiriyor.



Kar yağışının ve soğuk havanın çile olmaktan çıkıp ekonomik kazanca dönüştüğü bölgedeki kayak merkezlerinde, yarıyıl tatilinin yaşandığı şu günlerde yoğunluk arttı.



Çok sayıda kayak merkezinin bulunduğu bölgede Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı, Sarıkamış'taki Cıbıltepe, Erzincan'daki Ergan, Ağrı'daki Küpkıran, Tunceli'deki Ovacık ve Ardahan'daki Yalnızçam, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayarak bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.



İran, Hollanda, Rusya, Polonya, Gürcistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden de gelerek Doğu'daki kayak merkezlerini ziyaret eden turistler, bölgedeki esnaf ve turizmcilere gelir kapısı oluyor.



Gece gündüz kayak yapma imkanı



Dünyada "kış turizminin parlayan kenti" olma yolunda ilerleyen Erzurum'daki 12 kilometre pist uzunluğuna sahip Palandöken, misafirlerine gece gündüz kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.



Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan, şehir merkezine çok yakın olması dolayısıyla kolay ulaşım imkanı da sağlayan Palandöken'deki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz bir keyif yaşatıyor.



Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.



Türkiye'de pistlerin aydınlatılarak gece kayağının yapıldığı merkezlerden olan kentte, kayakçılar eşsiz manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyor.



Yurt genelinde kayak sezonunu ilk açan merkez olan, aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanı başlayan ve birçok otelde konaklama imkanı bulunun Erzurum'da kayakseverler, aydınlatılan pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor.



Kar kristal özelliğini kaybetmiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi de sarıçam ormanlarıyla çevrili pistleri ve doğal güzelliğiyle öne çıkıyor.



Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Cıbıltepe, modern tesislerinin yanı sıra eşsiz doğasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.



Kars'a 54, Sarıkamış ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, kar kalitesiyle beğeni topluyor.



Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Cıbıltepe, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir platoda yer alıyor.



Sarıkamış çevresi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları, "kayak safari" ve "kızaklı geziler" için çok uygun ortam sunmanın dışında, snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.



Biri 3,2, ikisi 3, üçü 2,5, ikisi 2, biri 1,7 kilometre olan 9 pist bulunan kayak merkezinde yaklaşık 5 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor.



Yılın birçok günü güneşli geçmesine rağmen çığ tehlikesi bulunmayan merkezde, kar kristal özelliğini kaybetmiyor.



Ardıç Gölü kenarında kayak keyfi



Erzincan'da doğal güzelliği ile göz doldurup misafirlerine eşsiz imkanlar sunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi de doğal pistleri ve gece kayağı imkanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin dikkati çeken yeni kayak merkezi olarak adından söz ettiriyor.



Ergan Dağı'nda 5 yıl önce hizmete açılan ve yeni olmasına rağmen her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan merkez, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte tatil imkanı sunuyor.



Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan Ergan, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.



Uzunlukları 1363 ile 2500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çeken kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise yaklaşık 12 kilometre.



Munzur sıradağlarının eteklerinde bulunan 2970 metre yüksekliğindeki kış sporları merkezinde, saatte 2700 kişi taşıma kapasiteli yeni teknoloji telesiyej sistemi ve saatte bin kişi taşıma kapasiteli teleferik sistemi bulunuyor.



Ziyaretçilerine Ardıçlı Gölü kenarında doyumsuz bir tatil fırsatı sunan kayak merkezinde vatandaşların çay, kahve ve yemek ile önemli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal tesisler de yer alıyor.



Genellikle yerli turistlerin tercih ettiği Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi, Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi ve gece kayak imkanı da sunulan Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sömestr tatilinin yaşandığı bu günlerde yoğunluk oluştu.



Kayak merkezlerine akın eden yerli turistler aileleriyle kızak kaymanın, snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.



Çocuklarıyla kayak merkezlerine akın eden ailelerin kayak keyfi renkli görüntüler oluşturuyor.

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