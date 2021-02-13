Beyaz örtü ile kaplanan Kartepe'de gece başlayacak yağış bekleniyor - Son Dakika

Beyaz örtü ile kaplanan Kartepe'de gece başlayacak yağış bekleniyor

KOCAELİ - Havaların soğuması sonrası başlayan yağış ile beyaz örtüye bürünen Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de bu gece başlaması beklenilen yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığının artması bekleniyor.

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe, Cuma akşamı başlayan kar yağışı ile beyaz örtüye büründü. Samanlı Dağları'nın zirve noktasında bulunan ve yer yer 5 ila 20 cm arası kar kalındığının bulunduğu Kartepe'de gözler bu akşam başlaması beklenilen yoğun kar yağışına çevrildi. Bu akşam saatlerinde başlaması beklenilen ve öncesinde vatandaşların uyarıldığı yoğun kar yağışı sonrasında ise Kartepe'deki kar kalınlığının mevsim normallerine ulaşması bekleniyor. Konaklama izni olanların çıkışına izin verilen Kartepe'de izinli tatilciler ise beyaz örtü ile kaplanan doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.