Beyaz örtü ile kaplanan Kartepe mest etti - Son Dakika

Beyaz örtü ile kaplanan Kartepe mest etti

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kartepe'nin güzellikleri havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de kar yağışı sonrasında oluşan eşsiz manzaralar, doğaseverleri hayran bırakıyor.

Samanlı Dağları'nın zirve noktasında bulunan Kocaeli'nin Kayak merkezi Kartepe'de geçtiğimiz hafta yağan kar, zirvenin doğal güzellikleri beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışı sornasında açan güneş ile ışıl ışıl olan Kartepe'de oluşan manzara ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Drone ile havadan kaydedilen doğal güzellikler, doğaseverleri ise hayran bıraktı.