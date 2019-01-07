Beyaz Örtü Köylülere Ekmek Kapısı Oldu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı yakınındaki köylerde yaşayan köylüler, kendi imkanlarıyla yaptıkları alanlarda hem tatilcilere şambrelle kayma fırsatı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı yakınındaki köylerde yaşayan köylüler, kendi imkanlarıyla yaptıkları alanlarda hem tatilcilere şambrelle kayma fırsatı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.



Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



Kar kalınlığının yer yer bir metreye yaklaştığı bölgede, köylüler Abant Gölü çevresinde kendi imkanlarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin şambrelle kayarak keyifli vakit geçirmesi için alanlar oluşturdu.



Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik yaparak, fotoğraf çektirerek ve köylüler tarafından yapılan alanlarda şambrellerle kayarak, tatillerinin keyfini çıkarıyor. Köylüler de verdikleri hizmet karşılığında aldıkları ücretle ekmek paralarını kazanıyor.



Örencik köyü sakini emekli Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilcilere şambrelle kaymak için alanlar oluşturduklarını belirterek, "Abant'a kış sezonunda gelenler, kaymak için yer arıyor. Biz de yetkililer tarafından belirlenen alanlarda çalışma yaparak, tatilcilerin doyasıya eğlenmesi için şambrelle kayak alanları yapıyoruz. Alanlarda tatilcilerin yaralanmalarını engellemek için gerekli tedbirleri de alıyoruz. Bu sayede tatilciler güvenli bir şekilde eğleniyor." diye konuştu.



Yıldız, tabiat parkı çevresindeki köylülerin de bu şekilde gelir elde ettiğini aktararak, tatilcilere ayrıca at ve faytonla göl çevresinde gezinti yapma, yöresel ürün satın alma gibi imkanlar da sunulduğunu dile getirdi.



İstanbul'dan tatil için Abant Tabiat Parkı'na gelen Kadir ve Kübra Karaca çifti de kızlarının karda oynaması için buraya geldiklerini belirterek, Abant'ın güzelliğine hayran kaldıklarını, şambrellerle doyasıya eğlendiklerini, çok güzel bir tatil geçirdiklerini kaydetti.

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