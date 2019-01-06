Beyaz Örtüsünü Üzerine Çeken Edirne Büyülüyor

Kar yağışı sonrası kış güneşinin parlaklığıyla Edirne, ziyaretçilerini büyülüyor.

Kar yağışı sonrası kış güneşinin parlaklığıyla Edirne, ziyaretçilerini büyülüyor.



Dün yoğun kar altında kalan serhat kenti beyaz örtüsüyle kendine hayran bırakıyor.



Türk - İslam sanatının zirvesi, şaheser Selimiye Camisi karlar altında şehir merkezindeki heybetiyle görenleri büyülüyor.



Balkan kokusunu Edirne'ye getiren Meriç ve Tunca nehirleri de karla birlikte güzel görüntüler oluşturuyor.



Dünyanın en romantik yolları arasında yer alan Karaağaç yolu da etrafındaki ağaç dallarında biriken kar manzarasıyla eşsiz görüntüler ortaya çıkarıyor.



Hafta sonu tatilini Edirne'de geçirmek isteyen turistler güzel havada bol bol fotoğraf çektirdi.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kente hafta içi kısa süreli sağanaklar bekleniyor.

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