Son Dakika Haberleri: Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor
Son Dakika Kültür Sanat Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor - Son Dakika

Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

6 saat önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar yağışıyla birlikte hayranlık uyandıran manzaralar oluştu.

Tabiat parkı içerisinde bulunan göldeki yansımalar ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerini ölümsüzleştirdi.

İzmit'ten gelen Emir Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim memleketimizde de kar var ama burasının eşsiz güzelliği var. Gerçekten kışın verdiği güzellik bu. Her yer bembeyaz. Farklılık güzel şey. Kış geç geldi ama iyi oldu. Burayı çok beğendik." dedi.

Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Gölcük, Bolu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:51 Kaynak: AA
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