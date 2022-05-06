GÜMÜŞHANE - Beyaz örtüyle kaplanan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

Gümüşhane'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından yüksek kesimlere kar yağdı.

Yağış sonrası Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerindeki Zigana Dağı ile yüksek rakımlı köyler ve yaylalar beyaza büründü.

Karın etkili olduğu Zigana Dağı'ndaki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda da kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkını yerli ve yabancı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Tabiat parkındaki tesisleri işleten Murat Eroğlu, AA muhabirine, Zigana'da kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkili olduğunu söyledi.

Yağışın ardından etrafın beyaza büründüğünü belirten Eroğlu, "Kar yağdığını duyan Arap turistler Limni Gölü'ne akın etti. Sabah saatlerinden şu ana kadar gölü yaklaşık bin kişi ziyaret etti. Gelen turistlerin bir kısmı Katar, Dubai, Bahreyn bölgelerinden. Zigana Limni Gölü, hemen hemen her sene böyle sürprizler yapıyor ancak bu sene daha geç bir tarihte yaptı." dedi.

Torul ilçesine bağlı Yurt köyü sakinlerinden Ersin Bektaş ise karın kendisini çok şaşırttığını dile getirerek, " İstanbul'dan bayram sebebiyle tatile gelmiştik. Açıkçası karı görünce çok şaşırdık, şoke olduk hatta. Gayet güzel bir doğa manzarası oluştu. Köyümüz zaten çok güzel, kar yağmasıyla daha da güzel oldu. Her zaman böyle manzaralar oluşmuyor ama bu sene bize nasip oldu. Çok şükür bunu da gördük." ifadelerini kullandı.