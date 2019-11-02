Son Dakika Haberleri: Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'de kış güzelliği
Son Dakika Güncel Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'de kış güzelliği

Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'de kış güzelliği

7 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Palandöken Dağı eteklerindeki çam ormanlarının beyaza bürünmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

AA ekibi, beyaz gelinliğini giyen çam ormanlarının eşsiz güzelliğini drone ile havadan görüntüledi. Öte yandan kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen aileler, çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli saatler geçirdi. Çocukların aileleriyle kar topu oynayarak kardan adam yapması renkli görüntülere sahne oldu.

Kayak merkezine gelen Sevcan Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın Erzurum'da sevinçle karşılandığını söyledi. Çocukları ile Palandöken'de karın keyfini çıkardıklarını ifade eden Bal, kartopu oynadıklarını ve güzel zaman geçirdiklerini aktardı.

Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'de kış güzelliği

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:39 Kaynak: AA
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