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Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendi - Son Dakika

Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendi

23.12.2021 11:56

Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendiSAMSUN Samsun'da dün başlayan, gece de aralıklarda devam eden kar yağışı sonucu şehir beyaza büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendi

SAMSUN Samsun'da dün başlayan, gece de aralıklarda devam eden kar yağışı sonucu şehir beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Samsun havadan görüntülendi.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Samsun'da da kendini gösterdi. Samsun'un yüksek rakımlı bölgelerinde yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar, vatandaşlarca sevinçle karşılandı. Beyaz örtüyle kaplanan şehir merkezi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağaçların yeşili, karın beyazı, denizin ve gökyüzünün mavisi ile Samsun doyumsuz görüntülere sahne oldu.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Samsun'da 1250 rakımda bulunan radar sahasında kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 13 santimetreye ulaştı. Bugün öğle saatlerinde sonra rakımı 200 metre ve daha yüksek seviye olan yerlerde hafif kar yağışı bekleniyor. Sahil bandına ise karla karışık yağmur düşmesi tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise kıyı kesimlerde hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi, akabinde 5 gün boyunca gündüzleri güneşli, geceleri ise ayaz buzlanma ve don olayları olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kıyı kesimlerde 3 ile 7 derece yükselecek.

"Bu kar yağışı berekettir"

Kar yağışını değerlendiren vatandaşlardan İsmail Özyılmaz, "Bu kar yağışı berekettir. Büyüklerimiz, 'kışın kar olmazsa, yazın bereket olmaz' derler. Toprak bunu güzel emerse ürünlerimiz de bereketli olur. İnsan açısından değerlendirmek gerekiyorsa bir kere manzarası çok güzel. Vatandaşlar cep telefonlarıyla çekiyor, paylaşıyor. Her mevsimin kendine has bir güzelliği var" dedi. Ünal Şanlı ise, "Kar çok güzel. Ben daha önce İzmir'de yaşıyordum. Şimdi Samsun'a geldim ve çok güzel manzaralar var" diye konuştu.

Samsun Valiliği'nden açıklama

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise karla mücadelenin yakinen ve anlık olarak takip edildiği bildirildi. Açıklamada, "Etkisini göstermeye başlayan kar yağışı kurumlarımız tarafından yakinen takip edilmiş, gerekli tuzlama ve diğer çalışmalar yapılmış ve ilimizde genel hayatı etkileyen olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. 19 Kasım 2021 tarihinde Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantılarında alınan kararlar neticesinde; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden ilan edilen hava durumuna göre ilgili kurumlarımız sorumluluk bölgelerinde tüm hazırlıklarını yaparak yaşanması muhtemel olumsuz durumlara karşı teyakkuz halindedirler. Kurumlarımızca alınan tüm tedbir ve yürütülen çalışmaların yanı sıra; ilimizde 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanmak zorunlu olmakla birlikte, kazasız ve sorunsuz bir kış geçirilmesi amacıyla ticari olmayan hususi araçların da kış lastiği kullanmaları hayati önem arz etmektedir" denildi.

Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendi
Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendi
Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendi
Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendi

Kayak Merkezi, Türkiye, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz örtüyle kaplanan Samsun havadan görüntülendi - Son Dakika


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