Beyaz perde köylerde açılıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci sonrası köylere açık sinema götürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar sonrası açık sinema gösterimleri gerçekleştiriyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'köy sineması' faaliyetlerinin ilk durağı İznik'in Çakırca köyü oldu. Göl manzaralı alanda yapılan sinema gösterimine vatandaşlar ilgi gösterdi. Katılanlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi. Vatandaşlarla birlikte açık havada sinema keyfini yaşayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, köy sinemasının bu süreç içerisinde yapılan hizmetlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Bu tür programların halka moral verdiğini belirten Yıldız, spordan kültüre, sanattan altyapıya kadar her alanda Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ettiğini ifade etti. - BURSA