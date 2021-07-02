Beyaz Perde Yıldızlar Altında başlıyor! - Son Dakika

Aile Arasında filmiyle Kongre Meydanı'nda başlayacak film gösterimleri 8 Temmuz'da Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası'nın gerçekleştireceği muhteşem bir konserle sona erecek.

1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme takvimiyle birlikte Lüleburgaz Belediyesi, özlenen etkinliklere tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan haftanın belirli günleri çocuklar için dolu dolu aktiviteler gerçekleştiren Lüleburgaz Belediyesi diğer yandan da geleneksel hale gelen "Beyaz Perde Yıldızlar Altında" film gösterimleriyle etkinliklere devam ediyor. . Kongre Meydanı'nda saat 21.00'de gerçekleştirilecek film gösterimlerinde vatandaşlar açık hava film keyfiyle nostaljiyi yaşayacak.

Birbirinden güzel filmler

Birbirinden güzel filmlerin yer alacağı "Beyaz Perde Yıldızlar Altında" etkinliklerinde ilk film 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00'de Aile Arasında filmi olacak. Sırasıyla 6 Temmuz Salı 21.00'de V For Vendetta ve 7 Temmuz Çarşamba da yine aynı saatte Yukarı Bak filmi olacak.

Cahit Berkay konseriyle muhteşem final!

Film gösterimlerinin ardından 8 Temmuz Perşembe günü ise Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası ile muhteşem bir final yapılacak. Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilecek konserde Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası, birbirinden güzel ve unutulmaz film müziklerini çalarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Filmlerin konusu

Yayınlanacak filmlerin konusu ise şöyle;

Aile Arasında: 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür.

V For Vendetta: V,2020 yılında ve İngiltere'de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey'i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. Alan Moore'un romanından uyarlanan film, son derece epik bir hikayedir.

Yukarı Bak: Yukarı Bak'ta rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuk, yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı bir hikayenin başkahramanlarıdır. Maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie'nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie'nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir. İki küçük çocuk büyür, evlenir, yaşlanır... Ölüm Ellie'nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi, bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur.