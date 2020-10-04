Beyaz renk âşığıyım
Yakın zamanda yeni bir eve taşındıklarını ve her yeri beyaza boyadığını ifade eden Karahan, "Üzerimden de anlaşıldığı gibi beyaz renk aşığıyım. Ferah, iç açıcı renkleri hayatımda tutuyorum.
Yakın zamanda yeni bir eve taşındıklarını ve her yeri beyaza boyadığını ifade eden Karahan, "Üzerimden de anlaşıldığı gibi beyaz renk aşığıyım. Ferah, iç açıcı renkleri hayatımda tutuyorum. Malum iç karartan bir süreçten geçtik. Eskişehir'de üniversiteyi kazandığımda ilk tuttuğum evi de annemle beraber boyamıştık. Hatırladığımda gururlanırım" dedi. Ünlü oyuncu ayrıca anaokuluna giden oğlu Ali Demir'in evde eğitim gördüğünü söyledi.
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