"Beyaz Renk Kar Festivali" Renkli Görüntülere Sahne Oldu

- "Beyaz Renk Kar Festivali" renkli görüntülere sahne olduARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen "Beyaz Renk Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

- "Beyaz Renk Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu



ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen "Beyaz Renk Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünde bu yıl 4. kez "Beyaz Renk Kar Festivali" düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kar festivaline katılan ilçe halkı ellerine aldıkları kızak ve poşetler ile bin 700 rakımlı yüksek tepelerden kaymanın keyfini yaşadı. Yöresel sanatçıların konserleriyle doyasıya eğlenen ilçe halkı geniş halkalar eşliğinde horon oynadı. Çevre illerden gelen vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği festivalde halat çekme, çuvalla koşma gibi çeşitli etkinliklerde düzenlendi.

Geçitli köyü muhtarı Hakan Öztürk, festivali gelenek haline getireceklerini belirterek, "Yoğun kara rağmen bunu bir spor dalına, bir eğlenceye dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu yıl festivali 4. kez gerçekleştiriyoruz. Festivale her yıl yeni bir etkinlik ekliyoruz. Bu soğuk ortama rağmen etkinliklerimizle misafirlerimizin gönlünü ısıtmaya çalışıyoruz. Bu yıl erkek ve kadınlar arası halat çekme, kızak yarışması, iğneye ip geçirme yarışması, kaşık üzerinde yumurta taşıma, çuvalla koşma yarışları düzenledik" dedi.

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