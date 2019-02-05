Son Dakika Haberleri: Beyaz Renkli Samsung Galaxy S10 Kanlı Canlı Görüntülendi

Beyaz Renkli Samsung Galaxy S10 Kanlı Canlı Görüntülendi

1 saat önce

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10'un beyaz renk seçeneği, üçlü arka kamerası ile birlikte kanlı canlı görüntülendi.

Beyaz Renkli Samsung Galaxy S10 Kanlı Canlı Görüntülendi, System.String[]
Samsung'un en yeni amiral gemisi olacak Galaxy S10 lansmanına yaklaşık 2 haftalık bir süre kaldı. Cihazın lansmanı yaklaştıkça Galaxy S10 ile ilgili sızıntı görsellerin miktarı da artıyor. Çevrimiçi olarak paylaşılan son görsel, Galaxy S10'un üçlü kamera kurulumunun kanlı canlı bir şekilde görülmesini sağlıyor.



Paylaşılan fotoğraf, Galaxy S6'dan sonra bir ilk olacak beyaz renkli Galaxy S10'un arka panelini gösteriyor. Üçlü kamera kurulumunu, LED flaş ve kalp atış hızı sensörlerinin açık bir şekilde görüldüğü fotoğrafta Samsung logosunun ise yalnızca köşesi görülüyor. Arkada bir fiziksel parmak izi tarayıcı bulunmaması, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı onaylıyor.




Sızıntılara göre beyaz renkli Galaxy S10, ışığın yansıma açısında göre yarı beyaz yarı buz mavisi renge sahip olacak. Ayrıca fotoğrafta gördüğümüz kadarı ile cihazın parlak çerçeveleri de altına benzer bir renk ile gelecek. Siz Galaxy S10'un beyaz renk seçeneği ve kamera tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:45 

Samsung, Teknoloji
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