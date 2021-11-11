BEYAZ RUSYA - Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin beklediği bölgede yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken bulundukları kampa gelenlerin sayısı da artıyor. Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak 'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, sınırdaki bekleyişleri sürdürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor