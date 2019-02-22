Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: 200 asker Suriye'de kalacak

Beyaz Saray: 200 asker Suriye'de kalacak

27 dakika önce

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.

Beyaz Saray: 200 asker Suriye'de kalacak, System.String[]
Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:35 

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Suriye, Ekonomi
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