Beyaz Saray: 200 asker Suriye'de kalacak
27 dakika önce
Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.
Beyaz Saray
, ABD
'nin Suriye
'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:35
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