Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor

22.03.2022 17:46
Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor

Beyaz Saray yetkilileri, Kongrenin 15 milyar dolarlık Kovid-19 fon paketini onaylamaması nedeniyle ülkedeki herkes için 4. doz Kovid-19 aşılarını fonlamakta sıkıntıya girdiklerini bildirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, Kongrenin 15 milyar dolarlık Kovid-19 fon paketini onaylamaması nedeniyle ülkedeki herkes için 4. doz Kovid-19 aşılarını fonlamakta sıkıntıya girdiklerini bildirdi.

Washington Post gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilileri, şu anda ihtiyaç duyulması durumunda 65 yaş üstü Amerikalılar için 4. doz aşı fonunu garantilediklerini belirtti.

Öte yandan yetkililer, kullanım onayı alması durumunda diğer yaş grupları için 4. doz aşıları fonlayacak paraları olmadığını, bunu fonlamak için Kongrenin 15 milyar dolarlık Kovid-19 fon paketini onaylaması gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "4. doz aşılar onaylanırsa bizim bunu karşılamak için yeterli paramız yok. Gelecekte yeni bir varyant için özel bir aşıya ihtiyaç duyulursa bunu da fonlayamayız." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2022 dolayısıyla resepsiyon verdi Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2022 dolayısıyla resepsiyon verdi ABD'de polisin akıllı cep telefonlarını takip iznine hukukçulardan tepki ABD'de polisin akıllı cep telefonlarını takip iznine hukukçulardan tepki

Beyaz Saray, Washington, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement