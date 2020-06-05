Beyaz Saray'a çıkan caddenin ortasına "Siyahların Hayatı Önemli" sloganı yazıldı
ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Başkan Donald Trump'a kentteki askeri birlikleri çekmesi için mektup yollarken, Beyaz Saray'a çıkan 16'ncı caddenin ortasına da büyük harflerle "Siyahların Hayatı Önemli" sloganını yazdırdı.
ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Başkan Donald Trump'a kentteki askeri birlikleri çekmesi için mektup yollarken, Beyaz Saray'a çıkan 16'ncı caddenin ortasına da büyük harflerle "Siyahların Hayatı Önemli" sloganını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:08 Kaynak: AA
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