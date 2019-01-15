Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'a Hamburger ve Pizza Sipariş Etti

Beyaz Saray'a Hamburger ve Pizza Sipariş Etti

57 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapatılması sebebiyle yemek hizmetlerinin aksaması sonucu, Beyaz Saray'da düzenlenen bir program için dışarıdan hamburger ve pizza sipariş etti.

Beyaz Saray'a Hamburger ve Pizza Sipariş Etti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapatılması sebebiyle yemek hizmetlerinin aksaması sonucu, Beyaz Saray'da düzenlenen bir program için dışarıdan hamburger ve pizza sipariş etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Duvarı krizi yüzünden hükümetin kapatılması sebebiyle yemek hizmetlerinin aksaması sonucu Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da Clemson Tigers futbol kulübü oyuncuları için düzenlenen programa dışarıdan hamburger ve pizza sipariş etti. Trump, "Kapatılma sebebi ile dışarıdan, parasını benim ödediğim, Amerikan hazır yiyecekleri söyledik. Pizzalarımız var. 300 tane hamburgerimiz ve bolca patates kızartmamız" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Meksika, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel
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