Biden, 1 Aralık'ta Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayacak - Son Dakika
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Biden, 1 Aralık'ta Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayacak

26.09.2022 21:14
Biden, 1 Aralık'ta Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, söz konusu görüşmeyi duyurdu.

Biden ve eşi Jill Biden'ın 1 Ocak'ta Beyaz Saray'da Macron ve eşini ağırlayacağını belirten Jean-Pierre, bunun, Biden yönetimi döneminde Macron'un ABD'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacağını söyledi.

Söz konusu görüşmede ABD'nin en eski müttefiklerinden biri olan Fransa ile ikili ilişkilerinin ele alınacağını kaydeden Jean-Pierre, iki liderin ikili ve bölgesel gelişmeleri ele alacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, 1 Aralık'ta Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayacak - Son Dakika

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