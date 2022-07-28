Biden ve Şi yüz yüze görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

28.07.2022 23:31
Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yüz yüze görüşmenin önemi konusunda aynı fikirde olduğunu ve görüşmenin zamanının belirlenmesi konusunda her iki tarafın da ekiplerinin çalışacağını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yüz yüze görüşmenin önemi konusunda aynı fikirde olduğunu ve görüşmenin zamanının belirlenmesi konusunda her iki tarafın da ekiplerinin çalışacağını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ile Şi arasında bugün yapılan ve 2 saat 17 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere telefon üzerinden brifing verdi.

"Ateşle oynayan kendini yakar"

Şi'nin, Biden'a Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirtmesi ve "Ateşle oynayan kendini yakar." ifadelerinin sorulması üzerine yetkili, bu görüşmede Çin tarafının kullandığı ifadeler hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Yetkili, "Şunu söyleyebilirim ki iki lider, Tayvan konusunda doğrudan ve samimi bir konuşma gerçekleştirdi." dedi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemine de vurgu yapıldığını kaydeden yetkili, "İki lider, yüz yüze görüşmenin önemine işaret etti ve her iki tarafın da görüşmenin zamanı konusunda çalışacağını belirtti." bilgisini paylaştı.

Yetkili, Biden'ın Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusunu görüşmede gündeme getirmediğini de belirtti.

YORUMLAR
500
Biden ve Xi telefonda görüştü Biden ve Xi telefonda görüştü Biden ve Xi telefonda görüştü Biden ve Xi telefonda görüştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden ve Şi yüz yüze görüşecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:49 Konyaspor, Bate Borisov'u 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna çıktı!
22:07 Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi!
21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
21:35 TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı!
20:59 Bursa'da 10 metrelik köprüden aşağı uçan tır park halindeki araçların üzerine çakıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 23:36:54. #1.11#
SON DAKİKA: Biden ve Şi yüz yüze görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement