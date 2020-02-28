Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de... - Son Dakika

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de...

21 dakika önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de..., System.String[]

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:36 Kaynak: AA
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