Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de... - Son Dakika

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de...
21 dakika önce
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:36 Kaynak: AA
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.
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