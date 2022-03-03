ABD'den Kremlin Sözcüsü Peskov ve 19 oligarka yaptırım - Son Dakika

Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimleri yaptırım listesine aldı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD, müttefikler ve ortaklarıyla koordineli olarak, Ukrayna'yı vahşice işgal etmesine rağmen Başkan Putin'i desteklemeye devam eden Rus seçkinlerini ve aile üyelerini hedef alıyor. Bu kişiler, Putin'in Ukrayna'yı işgalini desteklemek için gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur. Bu kişiler ve aile üyeleri ABD finans sisteminden silinecek, ABD'deki varlıkları dondurulacak ve mülklerinin kullanımı engellenecektir" denildi.

Yaptırım uygulanacak Rus seçkinlerinden birinin Rusya'nın en zenginlerinden olan ve Putin'in yakın bir destekçisi olarak bilinen Alisher Burhanovich Usmanov olduğunu belirtilen açıklamada, Putin'in sözcüsü ve en büyük destekçilerinden biri olan Dmitry Peskov'a da yaptırım uygulanacağı aktarıldı. Açıklamada, aile üyeleriyle beraber yaptırım uygulanacak Rus seçkinleri listesinde, Nikolai Tokarev, Boris Rotenberg, Arkady Rotenberg, Sergei Chemezov, Igor Shuvalov, Yevgeniy Prigozhin, Dmitry Peskov ve Alisher Usmanov isimleri yer aldığı ifade edildi.

Bu kişilerin her birinin eşleri ve çocuklarının da yaptırımlara tabii tutulacağı aktarılan açıklamada, sahip oldukları şirketler, lüks emlaklar, jet ve yat gibi lüks araçların dondurulduğu belirtildi.

19 OLİGARK VE 47 AİLE ÜYESİNE VİZE YASAĞI

Rus oligarkların, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı dış politikasını desteklemek için kötü niyetli faaliyetleri yönlendirdiği, yetkilendirdiği ve finanse ettiği ifade edilen açıklamada, yaptırım kapsamında 19 oligark ve 47 aile üyesine vize kısıtlamaları getirmek için adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden'ın dediği gibi, müttefiklerimizle ve ortaklarımızla, bu şiddet rejiminden çıkar sağlayan Rus oligarklarını ve yozlaşmış liderlerini sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

DEZENFORMASYON NEDENİYLE 7 RUS KURULUŞA YAPTIRIM

Açıklamada ayrıca, Rusya hükümetinin Ukrayna'yı işgalinin bir parçası olarak dezenformasyon yayma ve algıları etkileme çabalarına olanak tanıyan Rusya'nın 7 kuruluşuna tam engelleme yaptırımları uygulanacağı duyuruldu.

(Aylin Albayrak/ İHA)