Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den Çekilmesinin Ardından 200 Askerin Bir Süre Daha Bu Ülkede...
55 dakika önce
Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıkladı.
Beyaz Saray
, ABD
'nin Suriye
'den çekilmesinin ardından 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:08 Kaynak: AA
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