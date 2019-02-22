Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den Çekilmesinin Ardından 200 Askerin Bir Süre Daha Bu Ülkede...

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den Çekilmesinin Ardından 200 Askerin Bir Süre Daha Bu Ülkede...

55 dakika önce

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den Çekilmesinin Ardından 200 Askerin Bir Süre Daha Bu Ülkede..., System.String[]
Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:08 Kaynak: AA

Beyaz Saray, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Kraliyetin Asi Gelini Meghan Markle, ABD'ye Giderek Bir Kuralı Daha Yıktı

47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 05:03:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den Çekilmesinin Ardından 200 Askerin Bir Süre Daha Bu Ülkede...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]