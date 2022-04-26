Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz

26.04.2022 23:26
Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" tipi uçaksavar tank vereceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" tipi uçaksavar tank vereceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Almanya'da 40'tan fazla ülkeden mevkidaşıyla Ukrayna konusunda görüşme yaptığını belirten Psaki, burada Ukrayna'ya askeri yardımın sağlanmaya devam edilmesinin öneminin vurgulandığını aktardı. Psaki, "Alman ortaklarımızın Ukrayna'ya 50 Gepard uçaksavar sistemi göndereceklerine ilişkin önemli açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Ayrıca İngiltere, Ukrayna'ya ek uçaksavar desteği sağlayacağını, Kanada da Ukrayna'ya zırhlı araçlar göndereceğini açıkladı." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19'a yakalanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin bir soruya Psaki, "Biden, dün Kovid-19 testi yaptırdı ve sonucu negatif çıktı." yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
ABD Genelkurmay Başkanı: 'Bugün tehlikede olan şey Avrupa'nın güvenliğidir' ABD Genelkurmay Başkanı: 'Bugün tehlikede olan şey Avrupa'nın güvenliğidir' ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine düştü ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine düştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Putin: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ciddi bir ilerleme kaydedildi
23:27 Apandisiti patlayan Eser Yenenler ameliyata alındı! Durumunun iyi olduğu öğrenildi
23:20 İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi
23:01 Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi! Maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi
22:34 Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi!
22:31 Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!
22:08 ORC'nin anketine göre İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu!
21:40 9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım
21:37 Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor!
21:36 Mars'ta 94 dakika sürem deprem meydana geldi! Uzay tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 23:33:24. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement