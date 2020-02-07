Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü... - Son Dakika

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü...

1 saat önce

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü..., System.String[]

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Arap Yarımadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 03:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]