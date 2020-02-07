Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü... - Son Dakika

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Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü...
1 saat önce
Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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