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Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri el-Rimi öldürüldü
6 saat önce
Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi’nin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.
Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi'nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD, Yemen'de Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:40
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