Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri el-Rimi öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri el-Rimi öldürüldü - Son Dakika Dünya

Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri el-Rimi öldürüldü

6 saat önce

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi’nin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri el-Rimi öldürüldü, System.String[]

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi'nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD, Yemen'de Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Arap Yarımadası, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:40 
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