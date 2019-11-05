Beyaz Saray avukatından Temsilciler Meclisinin ifade çağrısına ret

Beyaz Saray Avukatı John Eisenberg, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisinin kendisine gönderdiği ifade çağrısını reddetti.

Avukat Eisenberg'in Avukatı William Burck'un yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Adalet Bakanlığının Eisenberg'e Temsilciler Meclisindeki kapalı oturumda ifade vermemesi yönünde talimatta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu şartlar altında, Sayın Eisenberg'in müvekkili ve işvereni ABD Başkanı Trump'ın talimatlarını dinleme yönündeki hukuki ve etik zorunluluklarını yerine getirmekten başka seçeneği kalmamıştır. Bu çerçevede Eisenberg, şu anda ifade vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Eisenberg'i azil soruşturması kapsamında bugün düzenlenecek kapalı oturumda ifade vermeye çağırmıştı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.