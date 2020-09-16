Beyaz Saray Basın Sekreteri McEnany: Sürü bağışıklığı hiçbir zaman stratejimiz olmadı

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany düzenlediği basın toplantısında, "Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Beyaz Saray'ın stratejisi olmamıştır" dedi

ABD Başkanı Donald Trump ABC News'a yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı eninde sonunda bir sürü bağışıklığının ortaya çıkacağını, ancak aşı ile bu virüsünü 'çabuk' bir şekilde ortadan kalkacağını söylemişti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany bugün düzenlediği basın toplantısında, Beyaz Saray'ın 'sürü bağışıklığına güvenip güvenmediği' soruldu. McEnany, "Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Beyaz Saray'ın stratejisi olmamıştır. Dün gece Başkan, bir ülkenin, bir toplumun, sürü bağışıklığına erişebileceğini belirtti. Bu bir gerçektir. Beyaz Saray'da hiçbir zaman burada sunulan bir strateji değildi. ve aslında aşı ile bunun çok çabuk ortadan kalkacağını söyleyerek, stratejimizin aşı olduğunu belirtti" dedi.