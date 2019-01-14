Beyaz Saray: "Başkan (Trump), Suriye'nin Kuzeydoğusuna Dair Türkiye'nin Güvenlik Endişelerinin Ele...
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Beyaz Saray: "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi"
Beyaz Saray: "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi"
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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