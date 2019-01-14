Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: "Başkan (Trump), Suriye'nin Kuzeydoğusuna Dair Türkiye'nin Güvenlik Endişelerinin Ele...

Beyaz Saray: "Başkan (Trump), Suriye'nin Kuzeydoğusuna Dair Türkiye'nin Güvenlik Endişelerinin Ele...

6 dakika önce

Beyaz Saray: "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi"

Beyaz Saray:
Beyaz Saray: "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:39 Kaynak: AA

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