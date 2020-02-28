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Beyaz Saray: "Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani...
15 dakika önce
Beyaz Saray: "Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:42 Kaynak: AA
Beyaz Saray: "Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi."
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