Beyaz Saray: "Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray: 'Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani... - Son Dakika

Beyaz Saray: "Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani...

15 dakika önce

Beyaz Saray: "Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi.

Beyaz Saray:

Beyaz Saray: "Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi."

Donald Trump, Beyaz Saray, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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