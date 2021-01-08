Beyaz Saray, baskında ölen Kongre polisi için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Deere, "Başkan Donald Trump ve yönetimi, Kongre polisi Brian Sicknick'in ailesine başsağlığı diliyoruz ve bu Amerikalı kahramanın yaşamını yitirmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere , yaptığı yazılı açıklamada, görevinin başındaki bir güvenlik gücünün öldürülmesinin, barışı sürdürmenin önemini hatırlattığını kaydetti.

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