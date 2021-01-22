Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi - Son Dakika

Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi

22.01.2021 22:11
Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon konusunda iç aşırıcılıkla ilgili analiz hazırlama talimatı verdiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon konusunda iç aşırıcılıkla ilgili analiz hazırlama talimatı verdiğini bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın görevdeki ilk günlerinde attığı adımları değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Lloyd Austin'in Senatodan onay almasından memnuniyet duyduklarını belirten Psaki, "Austin, tabuları yıkarak ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olmuştur. Austin, bugün yemin edecek ve pazartesi günü daha büyük bir yemin töreni düzenlenecek." diye konuştu.

Psaki, Biden'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından "iç aşırıcılık" konusunda da adımlar atacağının altını çizerek, "İç güçlerden kaynaklanan aşırıcılık önemli ve gitgide büyüyen bir iç güvenlik tehdididir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden yönetiminin bu konuda elinden geleni yapacağına işaret eden Psaki, Biden'ın DNI, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon konusunda iç aşırıcılıkla ilgili bir analiz hazırlama talimatı verdiğini kaydetti.

Psaki, Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile telefonda görüşeceğini aktardı.

Biden'ın Ulusal Muhafızlar Komutanı Daniel Hokanson ile de bu sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Biden yönetiminin Ulusal Muhafızlara yardım için hazır olduğunun altını çizdi.

Psaki, ABD Başkanı Biden'ın Portland kentindeki şiddet olaylarını da yakından takip ettiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi - Son Dakika


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