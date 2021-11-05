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Beyaz Saray, Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktığını açıkladı - Son Dakika

Beyaz Saray, Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktığını açıkladı

05.11.2021 22:56
Beyaz Saray, Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktığını açıkladı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını ve bu kişinin karantinasını tamamlamak üzere İskoçya'da kaldığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını ve bu kişinin karantinasını tamamlamak üzere İskoçya'da kaldığını açıkladı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, ülke basınında Biden'ın Avrupa ziyareti ekibinden bir kişide Kovid-19 çıktığı iddialarını teyit etti.

Söz konusu kişinin testinin, gezinin bitimine yakın İskoçya'nın Glasgow kentindeki iklim zirvesi sırasında pozitif çıktığını belirten Jean-Pierre, "Pozitif çıkan kişinin herhangi bir belirtisi yoktu. Günlük rutin testinde virüs tespit edildi. Bu kişinin Biden ile yakın teması yoktu ve karantinasını tamamlamak üzere İskoçya'da kaldı." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Kovid-19'a yakalanan personelin ismini paylaşmaktan kaçındı ve sadece Biden ile yakın teması bulunan kişilerin testinin "pozitif" çıkması durumunda isimlerinin açıklandığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü de Kovid-19'a yakalanmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Avrupa ziyareti yapmış, Roma'daki G-20 ve Glasgow'daki iklim zirvelerine katılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise 30 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, ailesinden birinde Kovid-19 çıkması nedeniyle Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını ve 30 Ekim'de kendi testinin de "pozitif" çıktığını duyurmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktığını açıkladı - Son Dakika


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