Beyaz Saray, Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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Beyaz Saray, Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine açıklık getirdi

27.03.2022 02:02
Beyaz Saray, Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine açıklık getirdi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" şeklindeki sözlerinin Rusya'da bir yönetim değişikliği çağrısı olmadığını belirtti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" şeklindeki sözlerinin Rusya'da bir yönetim değişikliği çağrısı olmadığını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Polonya'da Putin için söylediği ve tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi.

Açıklamada, "Başkan'ın söylemek istediği şey, Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez idi; yoksa Putin'in Rusya'daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu." ifadeleri yer aldı.

Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılardan Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yapmış ve Putin'i kastederek, "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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