Beyaz Saray: Biden'ın Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretlerini planlamayı sürdürüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretleri için planlamalarının sürdüğünü, ziyaretin tek konusunun petrol üretimi olmayacağını söyledi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın gelecek ay Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret edeceği iddialarına ilişkin, "Şu anda bir seyahati teyit edemem. İsrail ve Suudi Arabistan için seyahat planı yapmayı sürdürüyoruz. Bu Biden'ın Orta Doğulu liderler ile görüşmesi için bir fırsat olacak." ifadesini kullandı.

Gazetecilerden Jean-Pierre'ye Suudi Arabistan markajı

Jean-Pierre, Beyaz Saray'daki gazetecilerin seyahatin asıl amacının petrol üretimi olup olmayacağı yönündeki ısrarlı soruları üzerine "Suudi Arabistan ile görüşmeyi sadece petrol istemek olarak görmek yanlış olur." değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, bir gazetecinin "ABD'de petrol fiyatları rekor kırarken, Suudi Arabistan ziyaretinde petrolün ana konu olmaması ne kadar doğru?" sorusu üzerine ise "Tabii ki Suudi Arabistan ile diğer petrol üreticileri ile olduğu gibi enerji konusunu görüşeceğiz. Suudi Arabistan'ın OPEC+ grubunda oy birliğine varılmasında oynadığı öncü rolü memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, Biden'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olup olmayacağı sorusuna ise "Biden kendisi daha önce de söyledi, bu yarışa girecek." yanıtını verdi.