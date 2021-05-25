Beyaz Saray, Biden-Putin Zirvesi için hiçbir ön koşul koymadıklarını bildirdi - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacak zirve için ABD'nin hiçbir ön koşul koymadığını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden ve Putin arasında 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağı açıklanan zirveye ilişkin detayları paylaşan Psaki, "İki liderin zamanlarının çoğunu stratejik istikrar konusunda harcamalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki zirvede, silahlanma kontrolü, siber güvenlik, Belarus gibi konuların yanı sıra Ukrayna'nın da gündeme geleceğini belirterek, "Biden ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha dile getirecek." bilgisini paylaştı.

Bazı Cumhuriyetçilerin Biden'ın Rusya'ya yönelik "yumuşak" davrandığı iddialarına da yanıt veren Psaki, "Biz bu görüşmeyi Rusya Devlet Başkanına bir ödül olarak görmüyoruz. Bunu ABD'nin çıkarlarını savunacağımız bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Psaki, söz konusu zirvede ABD ve Rusya arasındaki tüm sorunların çözüleceği gibi bir beklentiye girmediklerinin altını çizerek, ABD'nin Rusya'ya zirve için herhangi bir ön şart koymadığını vurguladı.

ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi esnasında ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmasını da değerlendiren Psaki, "Bu, bizim birkaç yıl önce Filistinli liderleri ile kesilen ilişkilerimizin devam etmesi bakımından önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki'den UFO yorumu

Bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine Psaki, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz." yorumunda bulundu.

Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ???????ve raporu beklediklerini kaydetti.