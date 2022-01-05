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Beyaz Saray: Biden yarınki konuşmasında Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne değinecek - Son Dakika

Beyaz Saray: Biden yarınki konuşmasında Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne değinecek

05.01.2022 23:11
Beyaz Saray: Biden yarınki konuşmasında Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne değinecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 Ocak Kongre baskının yıl dönümü nedeniyle yarın yapacağı konuşmada, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın bu olaydaki rolüne de değineceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 Ocak Kongre baskının yıl dönümü nedeniyle yarın yapacağı konuşmada, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın bu olaydaki rolüne de değineceğini söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Biden'ın yarın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle yapacağı konuşmanın içeriğine ilişkin detayları paylaştı.

Bir gazetecinin Biden'ın konuşmasında, Trump'ın baskındaki rolüne değinip değinmeyeceğini sorması üzerine Psaki "Evet değinecek. Başkan Biden, Kongrede neler olduğunun önemine ve Trump'ın gördüğümüz kaos ve dökülen kandaki sorumluluğuna işaret edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Trump'ın Kongre baskınına ilişkin "yanlış bilgiler" yaydığını da öne sürerek, Biden'ın bu konuda "açık ve net" bilgiler vereceğinin altını çizdi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

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Donald Trump, Beyaz Saray, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beyaz Saray: Biden yarınki konuşmasında Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne değinecek - Son Dakika
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