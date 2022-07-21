Beyaz Saray: Bu Sabah, Başkan Biden'ın Covid-19 Testi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Beyaz Saray: Bu Sabah, Başkan Biden'ın Covid-19 Testi Pozitif Çıktı

21.07.2022 18:29
Beyaz Saray: Bu Sabah, Başkan Biden'ın Covid-19 Testi Pozitif Çıktı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bu sabah, Başkan Biden’ın COVİD-19 testi pozitif çıktı. Biden’ın aşıları tam ve hafif semptomlar gösteriyor. Paxlovid ilacını kullanmaya başladı. Beyaz Saray'da izole olacak ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi sürdürecek” denildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu sabah, Başkan Biden'ın COVİD-19 testi pozitif çıktı. Biden'ın aşıları tam ve hafif semptomlar gösteriyor. Paxlovid ilacını kullanmaya başladı. Beyaz Saray'da izole olacak ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi sürdürecek" denildi.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktığı bildirildi. Açıklama şöyle:

"Bu sabah, Başkan Biden'ın COVİD-19 testi pozitif çıktı. Biden'ın aşıları tam ve hafif semptomlar gösteriyor. Paxlovid ilacını kullanmaya başladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yönergelerine uygun olarak Beyaz Saray'da izole olacak ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi sürdürecek. Bu sabah Beyaz Saray çalışanları ile telefondan temasa geçen Biden, Beyaz Saray'da planlanan toplantılara telefon ve Zoom aracılığıyla rezidanstan katılacak."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Bu Sabah, Başkan Biden'ın Covid-19 Testi Pozitif Çıktı - Son Dakika

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