Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa süre içinde açıklanmasını bekliyor - Son Dakika

Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa süre içinde açıklanmasını bekliyor

24.02.2021 22:13
Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa süre içinde açıklanmasını bekliyor, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun üzerindeki gizliliği kaldırma sözü verdiğini anımsatan Psaki, "Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüşeceğini de belirtti.

Biden- Kral Selman görüşmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yer almasının beklenmediğini kaydeden Psaki, Muhammed bin Selman'ın muhatabının ABD Savunma Bakanı olduğunun altını çizdi.

Psaki, Biden'ın amacının Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden ayarlamak olduğunu, Suudi yönetimine karşı da bu doğrultuda adımlar atılacağını aktardı.

" İran'ı yaptıklarından sorumlu tutacağız"

Irak'ta son dönemde yapılan saldırıların failini bulmaya yönelik incelemelerinin halen devam ettiğini söyleyen Psaki, "İran'ı, diğer ülkelerdeki uzantılarının yaptıklarından dolayı sorumlu tutacağız. Aynı zamanda cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu cevap ölçülü ve zamanlı olacaktır." dedi.

İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunun sorulması üzerine ise Psaki, "İran nükleer anlaşmanın tüm yükümlülüklerini yerine getirirse ABD de üzerine düşeni yapacaktır ve daha uzun süreli ve güçlü bir anlaşma için platformları kullanacaktır." şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa süre içinde açıklanmasını bekliyor - Son Dakika


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