Beyaz Saray: Çin ile Alaska'daki toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmüyoruz - Son Dakika

Beyaz Saray: Çin ile Alaska'daki toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmüyoruz

18.03.2021 21:19
Beyaz Saray: Çin ile Alaska'daki toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmüyoruz, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li ve Çinli yetkililer arasında bugün yapılacak toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li ve Çinli yetkililer arasında bugün yapılacak toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmediklerini açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün Çinli yetkililer ile Alaska'da yapacakları görüşmelere dikkati çeken Psaki, "Burada Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri de dahil birçok endişe konumuzu dile getireceğiz." ifadesini kullandı.

Çin ile bölgedeki askeri gerilim, bilişim teknolojileri, tehditler gibi konuların da ele alınacağını belirten Psaki, "Çin ile ilişkilerimize, güçlü yanlarımızdan yaklaşıyoruz ve ülkemizdeki ekonomimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Çin ile müzakerelerin sürüp sürmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bugünkü toplantının şu anda bir toplantılar serisinin başlangıcı olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Çin hükümetinin hazirandaki İklim Zirvesi için Biden ile görüşme talep ettiğine dair çıkan haberlere de yanıt veren Psaki, "Bu toplantıya birkaç ay var ve şu ana kadar planlanmış bir ikili görüşme yok." diye konuştu.

ABD, Kanada ve Meksika'ya AstraZeneca aşısı ödünç vermeyi değerlendiriyor

Öte yandan Psaki, ABD basınında çıkan "ABD, Meksika ve Kanada'ya AstraZeneca aşısı vermeye hazırlanıyor" haberlerine de yanıt verdi.

Biden yönetiminin önceliğinin ABD'lileri aşılamak olduğunu vurgulayan Psaki, AstraZeneca aşısının halihazırda ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) kullanım onayı almayı beklediğini anımsattı.

"Elimizde ödünç verilebilecek 7 milyon doz aşı var. Bunları başka ülkelere ödünç vermenin yollarını arıyoruz" ifadesini kullanan Psaki, 2,5 milyon doz Meksika'ya, 1,5 milyon doz da Kanada'ya ödünç verilmesi için değerlendirmelerinin sürdüğünü ve nihai kararın henüz verilmediğini kaydetti.

Aşıların ödünç verilmesi konusunda birçok ülkeden talep aldıklarına işaret eden Psaki, "Bu tür taleplere açığız." mesajını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Alaska, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Çin ile Alaska'daki toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmüyoruz - Son Dakika


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