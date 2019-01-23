Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: Çin ile İptal Edilmiş Bir Görüşme Yok

Beyaz Saray: Çin ile İptal Edilmiş Bir Görüşme Yok

1 saat önce

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çinli yetkililer ile Washignton'da bu hafta yapılacak görüşmelerin iptal edildiği yönünde çıkan haberleri yalanlandı.

Beyaz Saray: Çin ile İptal Edilmiş Bir Görüşme Yok, System.String[]
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çinli yetkililer ile Washignton'da bu hafta yapılacak görüşmelerin iptal edildiği yönünde çıkan haberleri yalanlandı.

Aynı zamanda ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Kudlow, Çin ile yapılması planlanmış resmi bir toplantının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Kudlow, Çin Başbakan Yardımcısı Lui Wei'nin 30-31 Ocak tarihlerinde Washington'a yapacağı ziyaret dışında, Çin heyeti ile bu haftaya ilişkin bir görüşme planlanmadığını anımsattı.

Konuşmasında ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ancak anlaşmaya varmanın zaman alacağını belirten Kudlow, "İlerliyoruz; ancak, bir anlaşma zaman alacak. Bir anlaşma yapmayı istiyorum; çünkü, serbest ticaret yanlısıyım. Bu nedenle, varılacak anlaşma büyük bir anlaşma olmalı" dedi.

ABD'de farklı yayın organlarında yayınlanan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bugüne kadar yapılan öngörüşmelerde, "zoraki" teknoloji transferleri ve Çin ekonomisinde yapısal reformlar konularında "yeterince ilerleme sağlanamadığını" gerekçe göstererek, planlanmış bir görüşmeyi iptal ettiği ileri sürülmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:47 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Beyaz Saray, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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