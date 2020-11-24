Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Fauci'den korkutan açıklama - Son Dakika

Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Fauci'den korkutan açıklama

24.11.2020 10:47
Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Fauci'den korkutan açıklama, System.String[]

Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısının yıl sonuna kadar 300 bini geçebileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısının yıl sonuna kadar 300 bini geçebileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü (NIAID) ve Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, "Şu anda 250 binden fazla, diğer bir deyişle çeyrek milyon ölüm ile karşı karşıyayız. Salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ölü sayısı yıl sonuna kadar 300 bine ulaşabilir. Gereken önlemler alınmazsa 300 bini de geçebilir" dedi. Fauci açıklamasını, "Virüse karşı alınan sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi önlemlere uyarak, salgının yayılma hızını değiştirme gücüne sahip olabiliriz" sözleriyle sürdürdü.

Korona virüs aşısı hakkında da konuşan Fauci, New York Valisi Andrew Cuomo ve diğer eyalet liderlerinin aşıyı halka dağıtmadan önce, kendi kurum içi incelemelerini yürütmeleri gerektiği fikrine katılmadığını söyledi. Fauci; New York ve diğer eyaletleri, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayının ardından aşıyı kabul etmeleri için çağrıda bulundu.

ABD'de elde edilen son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 476 bin 400'e, toplam can kaybı ise 258 bin 711'e ulaştı.

(Akasya Yaşaroğlu/İHA)

Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Fauci'den korkutan açıklama

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Koronavirüs, New York, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Fauci'den korkutan açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak         
09:58
Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü         
09:50
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı         
09:29
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:04:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Fauci'den korkutan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei