Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya... - Son Dakika

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Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya...
1 saat önce
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya ile İdlib konularının ele alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:56 Kaynak: AA
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya ile İdlib konularının ele alındığını açıkladı.
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