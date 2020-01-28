Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya... - Son Dakika

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya...

1 saat önce

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya ile İdlib konularının ele alındığını açıkladı.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya..., System.String[]

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya ile İdlib konularının ele alındığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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