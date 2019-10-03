Son Dakika Haberleri: Beyaz saray'da gazetecinin üstüne fare düştü
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Beyaz saray'da gazetecinin üstüne fare düştü

1 saat önce

ABD Başkanlık konutu Beyaz Saray'ın brifing odasında NBC muhabiri Peter Alexander'ın üstüne tavandan fare düştü.

Beyaz saray'da gazetecinin üstüne fare düştü, System.String[]
ABD Başkanlık konutu Beyaz Saray'ın brifing odasında NBC muhabiri Peter Alexander'ın üstüne tavandan fare düştü. Gazetecilerin bir kısmı fareden korkup kaçarken, bir kısmı ise fareyi görüntülemeye çalıştı.

Yerel medyanın aktardığına göre, Alexander'ın kucağına düşen fare daha sonra kabloların arkasına saklanarak brifing odasından kaçtı. Beyaz Saray daha önce de fareler tarafından basılmıştı. 2017 yılında ABD basını, Beyaz Saray'ı fareler bastığını ve tavanların aktığını duyurmuştu. Başkan Donald Trump da Beyaz Saray'ı 'gerçek bir çöplük' olarak tanımlamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kabloların arasında saklanan fare
-Gazetecilerin fareyi görüntüleme çalışmaları


Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:08 Kaynak: DHA
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