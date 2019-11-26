Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'da hava sahası ihlali alarmı
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Beyaz Saray'da hava sahası ihlali alarmı

6 saat önce

Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı.

Beyaz Saray'da hava sahası ihlali alarmı, System.String[]

Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı. ABD medyası, savaş uçaklarının havalandığını bildirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray ve Capitol Hill'e giriş çıkışlar kapatıldı. Bölgede güvenlik en üst düzeye çıkarıldı ve savaş uçakları havalandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:30 Kaynak: DHA
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Hava sahası ihlal edilen Beyaz Saray kapatıldı! Savaş uçakları havalandı
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