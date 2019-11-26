Son Dakika › Dünya › Beyaz Saray'da hava sahası ihlali alarmı - Son Dakika Dünya
Beyaz Saray'da hava sahası ihlali alarmı
6 saat önce
Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:30 Kaynak: DHA
Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı. ABD medyası, savaş uçaklarının havalandığını bildirdi.
ABD'nin başkenti Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray ve Capitol Hill'e giriş çıkışlar kapatıldı. Bölgede güvenlik en üst düzeye çıkarıldı ve savaş uçakları havalandı.
Hava sahası ihlal edilen Beyaz Saray kapatıldı! Savaş uçakları havalandı Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki kutuları toplayıp çöp kutusuna atıyor