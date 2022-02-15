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Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" Rusya'nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor - Son Dakika

Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" Rusya'nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor

15.02.2022 18:25
Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" Rusya'nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor

ABD'de Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" adlı grubun, son aylarda Rusya'nın siber saldırı yapma ya da Ukrayna'yı işgal etme senaryolarına hazırlandığı bildirildi.

ABD'de Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" adlı grubun, son aylarda Rusya'nın siber saldırı yapma ya da Ukrayna'yı işgal etme senaryolarına hazırlandığı bildirildi.

Washington Post gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray'da kurulan "Kaplan Ekibi" aylardır sessiz sedasız çeşitli senaryolara hazırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı kısmi olarak ya da tamamen işgal etme ihtimaline karşı senaryoları ve bu durumda atılacak adımları değerlendiren ekip, aynı zamanda bu ülkenin siber saldırı ihtimaline karşı hazırlıklar yapıyor.

Şu ana kadar saatler süren iki masa başı tatbikat yapan ekip, senaryoları ve verilecek tepkileri canlandırdı.

Yetkililer, bu ekibin tatbikatlarının, kendilerine olacakları ön görme şansı verdiğine işaret etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, "Bizim umudumuz hala bu senaryoların hiçbirini kullanmak zorunda kalmayacağımız diplomatik bir çözüm. Ancak şu anda yapmak zorunda kalırsak her şeye hazırlıklı olmak istiyoruz." İfadelerini kullandı.

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Beyaz Saray, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray'da 'Kaplan Ekibi' Rusya'nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" Rusya'nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor - Son Dakika
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